Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T10:35Z
https://ria.ru/20190730/1556993143.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151853/04/1518530482_0:0:3034:1706_1036x0_80_0_0_366cf6838eca849c804977ecb2855ba6.jpg
РИА Новости

Начальник пожарного Генина считает разумными его действия в "Зимней вишне"

Вчера, 10:35
1784
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкКомандир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в Кемеровском областном суде
Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в Кемеровском областном суде. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 июл - РИА Новости. Глава 1-го отряда государственной противопожарной службы по Кемеровской области Сергей Яковлев заявил, что считает разумными действия начальника караула Кемеровской пожарно-спасательной части 2 Сергея Генина, который на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" пошел за охранником, а не за посетителем, пытавшимся показать путь к запертым детям.
"Приоритет в 444 приказе - это информация от руководителя или собственника здания, или того, кто встретил пожарных и покажет им ближайший путь. Я бы тоже принял сторону охранника, потому что у него информация по ближайшим выходам", - рассказал в суде Яковлев.
Следы пожара на фасаде торгово-развлекательного центра Зимняя вишня
7 июня, 12:28
У пожарных в "Зимней вишне" были дырявые шланги, считает потерпевший
Отвечая на вопросы суда, свидетель уточнил, что сам пошел бы туда, "где скажут - дети". "Генин даже шел без средств тушения пожара, он шел на спасение", - пояснил Яковлев.
Генин - один из подсудимых по делу, которое рассматривается Заводским районным судом Кемерово, он обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293). По версии СК РФ, при пожаре он "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время", что привело к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
11 июля, 08:39
Кемеровчане выбрали название сквера, строящегося на месте "Зимней вишни"
702121
Обсудить 0
Сергей ГенинПожар в торговом центре в КемеровоСергей ЯковлевКемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Тюменские врачи спасли мужчину, который перенес инсульт после татуировки
РИА
Новости
Убитая девушка-блогера Екатерина
В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши
СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
Лента
новостей
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
Сотрудники успели спасти шубы во время пожара в цехе в Пятигорске
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Аваков обвинил Порошенко в "бессовестной лжи"
В Приморье проводят проверку после задержания начальника уголовного розыска
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступит в силу в России
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва. Стоп-кадр видео СК РФ
В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
В Алтайском крае два человека погибли в ДТП
Камеры хранения
СМИ: в Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Гости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции Бесплатное фото
В Крыму отвергли идею о международной площадке по статусу полуострова
Молдавский бизнесмен Илан Шор
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
10:20Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
Лента новостейМолния