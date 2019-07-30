Начальник пожарного Генина считает разумными его действия в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 30 июл - РИА Новости. Глава 1-го отряда государственной противопожарной службы по Кемеровской области Сергей Яковлев заявил, что считает разумными действия начальника караула Кемеровской пожарно-спасательной части 2 Сергея Генина, который на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" пошел за охранником, а не за посетителем, пытавшимся показать путь к запертым детям.
"Приоритет в 444 приказе - это информация от руководителя или собственника здания, или того, кто встретил пожарных и покажет им ближайший путь. Я бы тоже принял сторону охранника, потому что у него информация по ближайшим выходам", - рассказал в суде Яковлев.
Отвечая на вопросы суда, свидетель уточнил, что сам пошел бы туда, "где скажут - дети". "Генин даже шел без средств тушения пожара, он шел на спасение", - пояснил Яковлев.
Генин - один из подсудимых по делу, которое рассматривается Заводским районным судом Кемерово, он обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293). По версии СК РФ, при пожаре он "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время", что привело к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.