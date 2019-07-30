Тюменские врачи спасли мужчину, который перенес инсульт после татуировки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Врачи в Тюмени спасли жизнь местному жителю, у которого через несколько дней после сделанной татуировки случился инсульт, сообщает департамент здравоохранения региона.

Как пояснили врачам родственники мужчины, ранее он перенес несколько операций из-за врожденного порока сердца, после чего ему был назначен пожизненный прием препаратов, препятствующих образованию тромбов. Лекарства молодой человек перестал принимать, чтобы избежать кровотечения во время нанесения татуировки. Через несколько дней он потерял сознание дома, врачи больницы, куда он был доставлен, диагностировали у пациента гемморагический инсульт.

"Из-за желания обзавестись татуировкой молодой мужчина не стал следовать предписаниям врачей и угодил в больницу с обширным инсультом. На момент экстренной госпитализации в ОКБ №2 у него была парализована правая половина тела, отсутствовала речь. Пациент не ориентировался в окружающей обстановке, его состояние оценивалось как крайне тяжелое", – говорится в сообщении.

Нейрохирурги предотвратили сдавливание головного мозга и тем самым остановили гибель нервных клеток, создав условия для последующего восстановления утраченных функций организма. Три месяца, которые он провел в больнице, мужчина с помощью современных тренажеров заново учился садиться, стоять, двигать руками и ногами, ходить и говорить.