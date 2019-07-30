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РИА Новости

ГАЗ проводит испытания беспилотной "Газели"

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМикроавтобусы "Газель Next"
Микроавтобусы Газель Next
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Микроавтобусы "Газель Next". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Горьковский автозавод ведет разработку беспилотной "Газели Next", беспилотники испытывают на спецполигоне и территории завода, сообщил РИА Новости представитель Горьковского автозавода.
"Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств. Беспилотные "Газели NEXT" проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода", - сказал представитель ГАЗа.
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Когда ждать бума беспилотного транспорта и чем он грозит. Мнение эксперта Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин рассказал в эфире радио Sputnik, когда, по его прикидкам, начнется бум беспилотного транспорта.
Как уточнили представители автозавода, машины соответствуют четвертому-пятому уровням автономности. Сейчас ведется отработка наборов сценариев, взаимодействия систем управления для того, чтобы автомобиль безошибочно реагировал на любые ситуации в сложных дорожных и породных условиях. В компании не уточнили, когда планируется завершить испытания беспилотников.
Кроме того, Горьковский автозавод ведет разработку автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems).
"Стратегия развития ГАЗа предусматривает планы по оснащению транспортных средств подобными системами с целью повышения безопасности и комфортности вождения", - добавил представитель.
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ГАЗель NEXTАвтоГруппа ГАЗ
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