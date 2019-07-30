ГАЗ проводит испытания беспилотной "Газели"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Горьковский автозавод ведет разработку беспилотной "Газели Next", беспилотники испытывают на спецполигоне и территории завода, сообщил РИА Новости представитель Горьковского автозавода.

"Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств. Беспилотные "Газели NEXT" проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода", - сказал представитель ГАЗа.

Как уточнили представители автозавода, машины соответствуют четвертому-пятому уровням автономности. Сейчас ведется отработка наборов сценариев, взаимодействия систем управления для того, чтобы автомобиль безошибочно реагировал на любые ситуации в сложных дорожных и породных условиях. В компании не уточнили, когда планируется завершить испытания беспилотников.

Кроме того, Горьковский автозавод ведет разработку автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems).