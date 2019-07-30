Жителям Югры предложили выбрать, какими будут подарки для новорожденных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июл - РИА Новости. Жителям Ханты-Мансийского автономного округа предлагают выбрать, какими будут подарки для новорожденных, сообщили журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Законодательная инициатива, согласно которой новорожденным в Югре будут дарить подарки, вошла в план мероприятий в рамках Десятилетия детства по поручению губернатора Натальи Комаровой. Дети, родившиеся в автономном округе с 1 января 2020 года, получат свой первый подарок вне зависимости от периода проживания в регионе их родителей.

"Югорчанам предлагают определить, какой подарок новорожденному лучше: комплект детских принадлежностей или мультикарта, на которую зачисляются 20 тысяч рублей", - сообщили в департаменте, подчеркнув, что общественное обсуждение поручила провести губернатор Югры.

Так, первый вариант подарка включает в себя детские принадлежности на 20 тысяч рублей, необходимые малышу в первые месяцы его жизни: комплект белья в кроватку, полотенце-уголок, костюмчик, распашонки, ползунки, шапочку, набор подгузников.

Ранее первый заместитель директора департамента социального развития Тереза Пономарева отметила, что перечень предлагаемых для подарка предметов был сформирован по результатам опроса югорских семей и сотрудников подведомственных учреждений департамента, работающих с семьями.

Второй вариант подарка представляет собой пластиковую мультикарту "Расту в Югре", упакованную в футляр-шкатулку. При активации карты на лицевой счет одного из родителей на каждого новорожденного зачисляются по 20 тысяч рублей. Средства члены семьи смогут потратить на свое усмотрение.