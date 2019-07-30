СК назвал причину задержания начальника уголовного розыска в Приморье

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева задержали по подозрению в получении 5 миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках, сообщила журналистам во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело возбудил центральный аппарат Следственного комитета по материалам регионального УФСБ. Офицеру грозит до четырех лет колонии по статье "Злоупотребление полномочиями".

"По версии следствия, Миляев … информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках", - рассказала Петренко.

За это предприниматель с начала прошлого года передал Миляеву более 5 миллионов рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, выяснило следствие.

Сейчас Миляев задержан, следствие требует заключить его под стражу.

В ходе обыска у него дома найдены банковские карты и наличность на сумму около миллиона рублей.