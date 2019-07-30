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РИА Новости

"Ростех" начнет производство системы управления посадкой самолетов с земли

Вчера, 10:13
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ростех" с 2020 года запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС), обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
"Новое оборудование позволит с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам. Аппаратуру будет производить Челябинский радиозавод "Полет" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Проект реализуется при участии концерна "Вега" и Фонда развития промышленности, софинансирующего проект по программе "Конверсия", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что создаваемая "Ростехом" система предназначена для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов и позволяет контролировать заход на посадку воздушных судов любого типа. Новая РЛС позволит осуществлять точную посадку в том числе самолетам легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными системами, или воздушным судам, у которых отказали одна или несколько бортовых навигационных систем.
Аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров, осуществлять их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения относительно неподвижных объектов и движущихся метеообразований. Вместо вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных антенных решеток, что повышает его надежность и точность, а также упрощает ремонт, поясняет компания.
"Новая разработка "Ростеха" дополнит линейку современного аэродромного оборудования, уже производимого госкорпорацией для модернизации авиационной инфраструктуры в РФ. Она может использоваться не только в крупных, но и в небольших региональных аэропортах за счет относительно невысокой цены. Стоимость нашей системы - примерно на 25% ниже отечественных и на 75% - иностранных аналогов при сопоставимых характеристиках. Старт серийного производства запланирован в третьем квартале 2020 года", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
2900000
РостехТехнологии
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