"Ростех" начнет производство системы управления посадкой самолетов с земли

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ростех" с 2020 года запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС), обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов, говорится в сообщении на "Ростех" с 2020 года запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС), обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

"Новое оборудование позволит с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам. Аппаратуру будет производить Челябинский радиозавод "Полет" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Проект реализуется при участии концерна "Вега" и Фонда развития промышленности, софинансирующего проект по программе "Конверсия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что создаваемая "Ростехом" система предназначена для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов и позволяет контролировать заход на посадку воздушных судов любого типа. Новая РЛС позволит осуществлять точную посадку в том числе самолетам легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными системами, или воздушным судам, у которых отказали одна или несколько бортовых навигационных систем.

Аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров, осуществлять их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения относительно неподвижных объектов и движущихся метеообразований. Вместо вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных антенных решеток, что повышает его надежность и точность, а также упрощает ремонт, поясняет компания.