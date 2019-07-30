Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T10:11Z
https://ria.ru/20190730/1556991931.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147550/87/1475508791_0:0:3506:1972_1036x0_80_0_0_838e3129ad0f8010ffdc88f189cbc276.jpg
РИА Новости

В Крыму отвергли идею о международной площадке по статусу полуострова

Вчера, 10:11
2942
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции "Бесплатное фото"
Гости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции Бесплатное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции "Бесплатное фото". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал бессмысленным создание каких-либо международных площадок для обсуждения российского статуса Крыма.
Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. По его мнению, к обсуждению статуса российского полуострова следует подключить страны — участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
18 июля, 12:00
Игорь Баринов: Крым — не кусок земли, который можно взять и отдать
"Вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно и бесповоротно. Крым является частью Российской Федерации, и это факт, который не подлежит никакому пересмотру. Киевским властям не нужно пытаться смешить людей и вернуть время вспять. Если бы сегодня статус Крыма был насущной международной проблемой, которая бы волновала умы многих стран, дипломатов, политиков, то эта площадка сформировалась давным-давно сама собой, и уж точно тут бы никто не считался с мнением Украины. Но так как площадка не сформирована, то это говорит о том, что ее создание бессмысленно", - сказал РИА Новости Бобков.
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
24 июля, 12:22
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
По его словам, с международной повестки вопрос статуса Крыма снят и международное сообщество, осознавая ошибочность своей санкционной позиции в отношении полуострова, ищет компромиссный путь, как выйти из этой ситуации, сохранив лицо.
"Бизнес многих зарубежных стран хочет работать с крымским полуостровом, приезжающие делегации видят, какими темпами развивается Крым", - сказал Бобков.
8030011
КрымПолитика
Рекомендуем
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Аваков обвинил Порошенко в "бессовестной лжи"
РИА
Новости
Молдавский бизнесмен Илан Шор
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
СК назвал причину задержания начальника уголовного розыска в Приморье
Лента
новостей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступит в силу в России
Регионы России. Крым
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
Камеры хранения
СМИ: в Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Вид на Ялту
Эксперт высмеял идею Киева привлечь Турцию и США к вопросу Крыма
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
10:20Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
Лента новостейМолния