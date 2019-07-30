В Крыму отвергли идею о международной площадке по статусу полуострова

Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. По его мнению, к обсуждению статуса российского полуострова следует подключить страны — участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма.

"Вопрос российского статуса Крыма закрыт окончательно и бесповоротно. Крым является частью Российской Федерации, и это факт, который не подлежит никакому пересмотру. Киевским властям не нужно пытаться смешить людей и вернуть время вспять. Если бы сегодня статус Крыма был насущной международной проблемой, которая бы волновала умы многих стран, дипломатов, политиков, то эта площадка сформировалась давным-давно сама собой, и уж точно тут бы никто не считался с мнением Украины. Но так как площадка не сформирована, то это говорит о том, что ее создание бессмысленно", - сказал РИА Новости Бобков.