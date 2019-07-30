В Приамурье уровень воды в реке возле Белогорска превысит опасную отметку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска, второго по численности населения города в Амурской области, 1-2 августа превысит отметку "опасное явление", сообщил журналистам во вторник замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда.
В понедельник в Белогорске был введен режим ЧС.
"На реке Томь в городе Белогорск уровень воды достиг все-таки отметки неблагоприятного явления. При смещении паводка ниже по течению ожидаем подъем уровня воды у города Белогорска ориентировочно 1-2 августа до отметки 400-450 сантиметров, что превысит отметку опасного явления", - сказал Вайда.
Он добавил, что гидрологическая обстановка уточняется каждые четыре часа.
"При резком подъеме уровня воды немедленно сообщается в оперативный межведомственный штаб", - добавил он.
Вайда уточнил, что на Верхнем Амуре зафиксирован спад уровня воды - от 10 до 60 сантиметров, а на Среднем Амуре - повышение от 10 до 50 сантиметров.
По последней информации властей Приамурья, в 9 муниципалитетах подтоплено 28 населенных пунктов, 611 частных жилых домов, в которых проживает 1308 человек (из них 257 детей), эвакуировано 1912 человек (в том числе 637 детей), в пунктах временного размещения находятся 476 человек.