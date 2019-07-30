В Приамурье уровень воды в реке возле Белогорска превысит опасную отметку

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска, второго по численности населения города в Амурской области, 1-2 августа превысит отметку "опасное явление", сообщил журналистам во вторник замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда.

В понедельник в Белогорске был введен режим ЧС.

"На реке Томь в городе Белогорск уровень воды достиг все-таки отметки неблагоприятного явления. При смещении паводка ниже по течению ожидаем подъем уровня воды у города Белогорска ориентировочно 1-2 августа до отметки 400-450 сантиметров, что превысит отметку опасного явления", - сказал Вайда.

Он добавил, что гидрологическая обстановка уточняется каждые четыре часа.

"При резком подъеме уровня воды немедленно сообщается в оперативный межведомственный штаб", - добавил он.

Вайда уточнил, что на Верхнем Амуре зафиксирован спад уровня воды - от 10 до 60 сантиметров, а на Среднем Амуре - повышение от 10 до 50 сантиметров.