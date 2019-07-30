В Госдуме поддержали утверждение списка потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Распоряжение о списке из 12 потенциально опасных для людей пород собак подписано с учётом мнения экспертного сообщества, что широко обсуждалось на площадке Госдумы, это очень мудрое решение, считает глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, куда вошли представители 12 пород, а также все их метисы.

"Данное распоряжение подписано в том виде, которое рекомендовали публичные парламентские слушания, где было 300 экспертов в этой сфере, кинологи, ветеринары, зоозащитники, общественники, и вот эти вот 300 экспертов они проголосовали за (утверждение списка) 12 пород", - заявил Бурматов РИА Новости.

По его словам, если бы поддержали предложения МВД и сделали список из 69 пород, то началось бы массовое избавление от питомцев, потому что в перечень министерства вошли породы, которые массово распространены у граждан и никакой опасности не представляют.

"Очень мудрое Дмитрий Анатольевич принял решение, что подписал распоряжение именно о 12 породах, а не стал подписывать то, что предлагали некоторые другие ведомства, а именно 39, 69, 35", - добавил он.