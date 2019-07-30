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РИА Новости

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Вчера, 09:51
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© Фото : By ЧурбанМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор
© Фото : By Чурбан
КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
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Ранее было возбуждено уголовное дело на имя депутата Шора по факту его незаконного выезда из страны. Также министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщал, что обратился к коллегам из Украины с просьбой предоставить информацию о возможном въезде в страну Шора. Существует версия, что он мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.
Илан Шор который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он как глава партии "Шор" стал депутатом парламента.
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Шоу-бизнесМВД МолдавииАндрей НэстасеЖасминИлан ШорМолдавияВ мире
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