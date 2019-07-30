Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Ранее было возбуждено уголовное дело на имя депутата Шора по факту его незаконного выезда из страны. Также министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщал, что обратился к коллегам из Украины с просьбой предоставить информацию о возможном въезде в страну Шора. Существует версия, что он мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.