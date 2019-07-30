Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступит в силу в России

Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Поправки вступят в силу 31 июля, В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Поправки вступят в силу 31 июля, сообщает пресс-служба ФГБУ "ФКП Росреестра".

Изменения касаются закона "О государственной регистрации недвижимости". Согласно новым правилам, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей можно будет совершать без нотариуса. Достаточно будет простой письменной формы, если его подпишут все долевые собственники.

"Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально",— заявила эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

По ее словам, изменения особенно актуальны, если совладельцы недвижимости являются родственниками.

В ведомстве добавили, что отмена обязательного нотариального сбора позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, а также упростить процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности.