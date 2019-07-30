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РИА Новости

СМИ: в Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

Вчера, 09:42
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКамеры хранения
Камеры хранения
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Внимание сотрудников магазина привлек детский плач. Они вскрыли шкафчик и увидели там маленького мальчика. По словам очевидцев, ребенок бился в истерике.
"На все замечания его мать сказала, что он сам туда залез, а меня отправила дальше за покупками. Я хотел заснять происходящее, но женщина резко схватила ребенка и убежала", — рассказал журналистам один из покупателей.
Как сообщили РИА Новости в областном следственном управлении, следователи начали проверку.
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