СМИ: в Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Внимание сотрудников магазина привлек детский плач. Они вскрыли шкафчик и увидели там маленького мальчика. По словам очевидцев, ребенок бился в истерике.
"На все замечания его мать сказала, что он сам туда залез, а меня отправила дальше за покупками. Я хотел заснять происходящее, но женщина резко схватила ребенка и убежала", — рассказал журналистам один из покупателей.
Как сообщили РИА Новости в областном следственном управлении, следователи начали проверку.