Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса проводят расследования в связи с заявлениями неизвестных о взломе городской базы данных, в результате чего в руки злоумышленников могла попасть информация о 2,5 тысячи полицейских и 17,5 тысячи человек, подавших заявку на службу в полиции.

В распоряжении хакеров могли оказаться имена, дни рождения, электронная почта, номера социального страхования полицейских и кандидатов на службу в полиции. По словам Росса, сейчас городские власти пытаются установить объем предполагаемой утечки и способ, при помощи которого неизвестный мог получить доступ к этой информации. Полиция города предпринимает дополнительные меры для защиты личной информации сотрудников.