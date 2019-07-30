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РИА Новости

Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных

09:40
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса проводят расследования в связи с заявлениями неизвестных о взломе городской базы данных, в результате чего в руки злоумышленников могла попасть информация о 2,5 тысячи полицейских и 17,5 тысячи человек, подавших заявку на службу в полиции.
"Мы расследуем инцидент с данными, который был обнаружен 25 июля, затронувший небольшой объем информации о лицах, претендующих на работу в городских службах. Эта информация была представлена в базе данных, которая больше не используется отделом кадров", - говорится в заявлении мэра города Эрика Гарсетти на сайте мэрии.
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Как сообщает телеканал NBC Los Angeles, на прошлой неделе неизвестный связался с городскими службами и сообщил, что получил доступ к личным данным 2,5 тысячи полицейских города и 17,5 тысячи человек, претендующих на работу в органах. Как сказал представитель управления по информационным технологиям (Information Technology Agency) города Тед Росс, предполагаемый хакер предоставил несколько примеров того, что ему удалось получить.
В распоряжении хакеров могли оказаться имена, дни рождения, электронная почта, номера социального страхования полицейских и кандидатов на службу в полиции. По словам Росса, сейчас городские власти пытаются установить объем предполагаемой утечки и способ, при помощи которого неизвестный мог получить доступ к этой информации. Полиция города предпринимает дополнительные меры для защиты личной информации сотрудников.
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