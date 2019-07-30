Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в ближайшие дни может подняться на 450 сантиметров выше критической отметки, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна.
"Продолжится повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулун до отметок 1050-1150 сантиметров, затопление населенных пунктов в пойме реки", - говорится в сообщении.
По данным, размещенным на сайте, сейчас уровень воды в реке составляет 1043 сантиметра. Критический уровень – семь метров.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков, началась вторая волна паводка.