В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу

Операция по изъятию кокаина проводилась в муниципалитете Пальмира, расположенном в департаменте Валье-дель-Каука. С помощью специально обученной собаки во время осмотра грузовика были обнаружены наркотики, спрятанные в консервах с фруктами.

"После проведения инспекции совместно с генпрокуратурой... сообщается, что из 50 тысяч банок, которые находились в контейнере транспортного средства, более 2,9 тысячи содержали жидкий кокаин", - приводит телеканал заявление. Позднее стало известно, что общий вес наркотиков составил 1,1 тысячи килограммов, их изъятие, по словам колумбийских военных, "является самым сильным ударом по транспортировке наркотиков в этом году".