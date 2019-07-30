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РИА Новости

В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу

09:34
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Колумбии конфисковали более тонны кокаина, который предназначался для отправки в Бельгию, сообщает канал Noticias RCN со ссылкой на заявление военных.
Операция по изъятию кокаина проводилась в муниципалитете Пальмира, расположенном в департаменте Валье-дель-Каука. С помощью специально обученной собаки во время осмотра грузовика были обнаружены наркотики, спрятанные в консервах с фруктами.
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"После проведения инспекции совместно с генпрокуратурой... сообщается, что из 50 тысяч банок, которые находились в контейнере транспортного средства, более 2,9 тысячи содержали жидкий кокаин", - приводит телеканал заявление. Позднее стало известно, что общий вес наркотиков составил 1,1 тысячи килограммов, их изъятие, по словам колумбийских военных, "является самым сильным ударом по транспортировке наркотиков в этом году".
По данным вооруженных сил, наркотики должны были направится в Европу повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).
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