Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло

"Россияне к нам обращаются круглый год и по самым различным поводам. Встречаются и проблемы, которые мы не всегда можем решить. Речь идет, прежде всего, об уровне услуг в отелях. Эти претензии относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством... Кстати, в последнее время число таких обращений возросло, вероятно, в связи с тем, что россияне, с учетом повышения цен на туруслуги, предпочитают более бюджетные варианты размещения и не всегда сталкиваются с хорошим качеством обслуживания", - сказал собеседник агентства.