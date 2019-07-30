Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло

АНТАЛЬЯ, 30 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство РФ в турецкой Анталье фиксирует рост обращений российских туристов в связи с ненадлежащим качеством обслуживания в отелях, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.
"Россияне к нам обращаются круглый год и по самым различным поводам. Встречаются и проблемы, которые мы не всегда можем решить. Речь идет, прежде всего, об уровне услуг в отелях. Эти претензии относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством... Кстати, в последнее время число таких обращений возросло, вероятно, в связи с тем, что россияне, с учетом повышения цен на туруслуги, предпочитают более бюджетные варианты размещения и не всегда сталкиваются с хорошим качеством обслуживания", - сказал собеседник агентства.
Если, по мнению клиента, услуги не обеспечены в полном объеме или гостиница не отвечает заявленным требованиям, турист вправе направить жалобу туроператору, в Роспотребнадзор и Ростуризм, подкрепив свое заявление доказательной базой с фото- или видеоматериалам, отметил Рогоза.
"Генконсульство в рамках своей компетенции и полномочий консультирует граждан при возникновении такого рода проблем, в контакте с туроператором и администрацией отеля оказывает посильную помощь", - добавил российский дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
8 июля, 08:00Турецкий Лазурный берег: что делать в Бодруме