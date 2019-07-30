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РИА Новости

Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"

09:12
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космический аппарат "Меридиан" с разгонным блоком "Фрегат" отделился от стартовавшей во вторник с Плесецка ракеты "Союз-2.1а", сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан" в расчетное время (09.05 мск) штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью двигательной установки разгонного блока "Фрегат" займет несколько часов.
Старт ракеты с Плесецка состоялся в 08.56 мск. Предстартовые операции и сам запуск ракеты "Союз" прошли штатно. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.
Это третий пуск ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту были выведены четыре военных спутника.
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Плесецк (космодром)РИА Наука
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