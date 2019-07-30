Минобороны взяло на сопровождение "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан", стартовавшая во вторник с космодрома Плесецк, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стартовавшая в 08.56 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1а" в 08.59 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сказали в ведомстве.

Это третий пуск ракеты "Союз-2" с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту были выведены четыре военных спутника.