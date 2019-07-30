Названы главные признаки профессионального выгорания

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".

По словам экспертов, для этого состояния характерна эмоциональная истощенность. Работник испытывает чувство опустошенности, негативное отношение к профессии, у него снижается общая работоспособность, что приводит к эмоциональным срывам.

Кроме того, человек начинает цинично относиться к работе и чаще вступает в конфликты с окружающими.

Редукция личностных достижений может проявляться также в снижении чувства ценности своей деятельности, компетентности и профессиональной самооценки. Из-за этого формируется безразличное отношение к труду и ощущение несостоятельности, отметили в НИИ медицины труда.

При профессиональном выгорании часто возникают головные боли, раздражительность, нарушается сон, а также развиваются зависимости.

Специалисты напомнили, что выгорание является следствием профессионального стресса.

"Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворенности в самореализации в профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера", — объяснили RT в НИИ медицины труда.