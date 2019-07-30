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РИА Новости

Названы главные признаки профессионального выгорания

09:06
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офисный работник. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".
По словам экспертов, для этого состояния характерна эмоциональная истощенность. Работник испытывает чувство опустошенности, негативное отношение к профессии, у него снижается общая работоспособность, что приводит к эмоциональным срывам.
Кроме того, человек начинает цинично относиться к работе и чаще вступает в конфликты с окружающими.
Редукция личностных достижений может проявляться также в снижении чувства ценности своей деятельности, компетентности и профессиональной самооценки. Из-за этого формируется безразличное отношение к труду и ощущение несостоятельности, отметили в НИИ медицины труда.
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При профессиональном выгорании часто возникают головные боли, раздражительность, нарушается сон, а также развиваются зависимости.
Специалисты напомнили, что выгорание является следствием профессионального стресса.
"Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворенности в самореализации в профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера", — объяснили RT в НИИ медицины труда.
Эмоциональное выгорание свойственно представителям разных профессий, в частности, медикам, учителям, сотрудникам полиции, пилотам и социальным работникам. Наиболее предрасположены к нему люди от 19 до 25 лет.
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