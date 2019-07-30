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РИА Новости

С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником "Меридиан"

09:06
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" успешно стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Пуск состоялся в 08:56 мск, подготовительные операции прошли штатно.
В 09:05 "Меридиан" с разгонным блоком "Фрегат" отделился от третьей ступени. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.
Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.
Это третий пуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту вышли четыре военных спутника.
Спутник связи "Меридиан" изготавливает компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева в интересах Минобороны. Срок активного существования на орбите составляет семь лет.
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