С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником "Меридиан"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" успешно стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Пуск состоялся в 08:56 мск, подготовительные операции прошли штатно.

В 09:05 "Меридиан" с разгонным блоком "Фрегат" отделился от третьей ступени. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.

Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

Это третий пуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году. Предыдущий состоялся 10 июля, тогда на орбиту вышли четыре военных спутника.