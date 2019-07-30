В Тулунском районе эвакуировали людей с подтопленных территорий

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели провели эвакуацию людей из подтопленных районов иркутского Тулуна, на данный момент вывозят животных, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Из подтопленных районов Тулунского района была проведена эвакуация оставшегося населения и в настоящее время проводится объезд территории и вывоз животных", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, уровень воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках повысился до критических отметок. На реке Ия в районе Тулуна – до отметок 950-1050 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров, на реке Иркут в районе села Баклаши - до отметок 500-580 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, на Оке в районе поселка Ухтуй – 470-550 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров.

Добавляется, что в результате прохождения волны на территории Иркутской области в 8 муниципальных районах подтоплено 20 населенных пунктов, 663 приусадебных участка, два социально значимых объекта, один мост и три участка автодорог.

В связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть 30 июля с 5.30 (00.30 мск) движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в границах города Тулуна закрыто до особого распоряжения. Также наблюдается подтопление двух участков дороги от 50 до 100 метров, высота перелива через дорожное полотно составляет пять сантиметров.