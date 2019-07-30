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РИА Новости

Прокуратура нашла нарушения в работе сгоревшего лагеря в Хабаровском крае

09:02
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в работе палаточного лагеря "Холдоми", где произошел пожар с гибелью детей, об этом в эфире программы "Утро с Губернией" сообщили представители региональной прокуратуры.
После пожара прокуратура проводила комплексную проверку в лагере.
"Очень серьезные претензии ко всем надзорным и контролирующим органам. Делали ссылки на то, что нет нормативно утвержденных требований к правилам пожарной безопасности, вообще к безопасности детского отдыха в палаточных лагерях, однако должен быть какой-то здравый смысл. Детей в возрасте 10-11 лет (селят) в палаточный городок, а это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди – и ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима. Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии", – рассказал заместитель прокурора края Слава Когай.
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплексаХолдоми в Солнечном районе Хабаровского края
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Он отметил, что решается вопрос о направлении в следственные органы материалов в отношении должностных лиц министерства образования, которые ненадлежащим образом контролировали работу лагеря.
Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Хабаровского края Евгений Булавин в свою очередь отметил, что у проверяющих также возникли вопросы к Комсомольскому филиалу центра гигиены и эпидемиологии и администрации Солнечного района.
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"Когда (Комсомольский филиал центра гигиены и эпидемиологии - ред.) проводил экспертные исследования лагеря, то не в полной мере учел те требования, которые распространяются на палаточные лагеря и, соответственно, это не было отражено в экспертном заключении. В деятельности администрации Солнечного района выявлены нарушения, связанные с отсутствием информации о комплектации лагеря (о том, что он был укомплектован еще и палатками), о мерах по обеспечению безопасности", – сказал Булавин.
Он также сообщил, что после пожара в "Холдоми" все палаточные лагеря края приостановили работу.
Ранее сообщалось, что палаточный лагерь был установлен в 2018 году для участников форума "Амур". В 2019 году он впервые принял на отдых детей. В лагере 23 июля произошел пожар с гибелью четверых детей. Сгорели 20 из 26 палаток. СК возбудил уголовное дело. Владелец, начальник лагеря и сотрудник МЧС арестованы. От работы на время служебной проверки отстранен замминистра образования Александр Король.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
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