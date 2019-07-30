Прокуратура нашла нарушения в работе сгоревшего лагеря в Хабаровском крае

"Очень серьезные претензии ко всем надзорным и контролирующим органам. Делали ссылки на то, что нет нормативно утвержденных требований к правилам пожарной безопасности, вообще к безопасности детского отдыха в палаточных лагерях, однако должен быть какой-то здравый смысл. Детей в возрасте 10-11 лет (селят) в палаточный городок, а это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди – и ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима. Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии", – рассказал заместитель прокурора края Слава Когай.