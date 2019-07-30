Погиб один из 12 туристов, попросивших о помощи во время сплава в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Один из 12 туристов, сплавлявшихся по реке Урик в Бурятии и попросивших о помощи, погиб, сообщает республиканское агентство по ГО и ЧС.
В понедельник сообщалось, что группа туристов в Бурятии просит оказать помощь в эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык.
"По предварительным данным, один человек погиб. Бурятской поисково-спасательной службой проводятся мероприятия по эвакуации туристов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ситуация осложняется сильным течением и большими порогами на реке. Передвижение на автомобилях и пешком до места происшествия затруднено. На данный момент погодные условия не позволяют применять воздушное судно для проведения поисково-спасательных работ. Связь с туристической группой отсутствует.