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РИА Новости

Renault поднимет цены на все модели в России, пишут СМИ

08:56
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© РИА Новости / Алексей КуденкоАвтомобиль Renault Duster
Автомобиль Renault Duster
© РИА Новости / Алексей Куденко
Автомобиль Renault Duster. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Renault планирует с 1 августа повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в России примерно на 1-2%, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на менеджеров трех дилерских компаний.
Точный прайс-лист пока не известен. Представитель Renault не ответил на запрос издания.
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По данным одного из дилеров, ожидается, что автомобиль Logan, который сейчас стоит от 569 тысяч рублей, подорожает примерно на 8 тысяч. Новая модель компании - купе-кроссовер Arkana, стоимость которого в настоящий момент начинается от 999 тысяч рублей, - может подорожать примерно на 16-25 тысяч рублей, добавил он.
Renault трижды повышала цены на некоторые модели с начала года. В январе повышение цен в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20% составило 1,8%. В марте в связи с выпуском нового модельного года и значительным изменением базового оборудования были повышены цены на модель Duster в среднем на 1,5%. С 1 мая компания повысила цены на отдельные модели в среднем на 0,5%.
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Компания не поясняла причины нового повышения цен, говорят дилеры. Скорее всего, оно связано с инфляцией, предполагают они. Что касается купе-кроссовера Arkana, недавно поступившего в продажу, компания поступает с ним, как и ранее при выводе новых моделей на рынок: его цена изначально была занижена, а теперь Renault поэтапно приблизит ее к рыночной, пояснил начальник отдела аналитики "Автостата" Андрей Топтун.
По оценке собеседников издания, планируемое повышение цен вряд ли сильно ударит по продажам Renault в России. Как отмечает один из дилеров, негативный эффект отчасти сгладит тот факт, что одновременно вырастут цены и у Lada - основного конкурента марки на российском рынке.
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"АвтоВАЗ" (входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) с 1 августа поднимет цены на все модели примерно на 1% (5-7 тысяч рублей). Менеджеры трех дилерских компаний Lada считают, что это связано с повышением цен на комплектующие после недавнего ценового спора с одним из крупных поставщиков - группой "Автокомпонент". Для автомобилей Lada это будет третьим подорожанием с начала года. В прошлом году "АвтоВАЗ" поднимал цены четыре раза.
Представители Hyundai, Kia, группы Volkswagen, Nissan не ответили на запрос издания. Toyota в этом году поднимала цены лишь в январе (на 3,5%) из-за роста ставки НДС и нового повышения не планирует, заявил представитель компании. В августе будут продлены скидки на все модели марки, доходящие до 350 тысяч рублей, добавил он.
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RenaultАвтоРоссия
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