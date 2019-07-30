Renault поднимет цены на все модели в России, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Renault планирует с 1 августа повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в России примерно на 1-2%, пишет во вторник газета " Renault планирует с 1 августа повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в России примерно на 1-2%, пишет во вторник газета " Ведомости " со ссылкой на менеджеров трех дилерских компаний.

Точный прайс-лист пока не известен. Представитель Renault не ответил на запрос издания.

По данным одного из дилеров, ожидается, что автомобиль Logan, который сейчас стоит от 569 тысяч рублей, подорожает примерно на 8 тысяч. Новая модель компании - купе-кроссовер Arkana, стоимость которого в настоящий момент начинается от 999 тысяч рублей, - может подорожать примерно на 16-25 тысяч рублей, добавил он.

Renault трижды повышала цены на некоторые модели с начала года. В январе повышение цен в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20% составило 1,8%. В марте в связи с выпуском нового модельного года и значительным изменением базового оборудования были повышены цены на модель Duster в среднем на 1,5%. С 1 мая компания повысила цены на отдельные модели в среднем на 0,5%.

Компания не поясняла причины нового повышения цен, говорят дилеры. Скорее всего, оно связано с инфляцией, предполагают они. Что касается купе-кроссовера Arkana, недавно поступившего в продажу, компания поступает с ним, как и ранее при выводе новых моделей на рынок: его цена изначально была занижена, а теперь Renault поэтапно приблизит ее к рыночной, пояснил начальник отдела аналитики "Автостата" Андрей Топтун.

По оценке собеседников издания, планируемое повышение цен вряд ли сильно ударит по продажам Renault в России. Как отмечает один из дилеров, негативный эффект отчасти сгладит тот факт, что одновременно вырастут цены и у Lada - основного конкурента марки на российском рынке.

"АвтоВАЗ" (входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) с 1 августа поднимет цены на все модели примерно на 1% (5-7 тысяч рублей). Менеджеры трех дилерских компаний Lada считают, что это связано с повышением цен на комплектующие после недавнего ценового спора с одним из крупных поставщиков - группой "Автокомпонент". Для автомобилей Lada это будет третьим подорожанием с начала года. В прошлом году "АвтоВАЗ" поднимал цены четыре раза.