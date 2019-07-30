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РИА Новости

Умер советский разведчик Анатолий Баронин

08:53
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© Фото : служба внешней разведки УкраиныВетеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин
© Фото : служба внешней разведки Украины
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ветеран советской разведки Анатолий Баронин умер в возрасте 86 лет, сообщается на сайте СВР Украины.
Баронин трижды был за границей резидентом внешней разведки. Именно он во время работы в Нигерии в 1970-х смог получить информацию о лихорадке Эбола, тогда пробирки с зараженной кровью были срочно направлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал Stern назвал его "выдающимся мастером шпионажа".
Затем офицер работал в центральном аппарате разведки в Москве. Также был первым заместителем начальника разведки Украины. В 1991 году Баронин уволился в запас в звании полковника.
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