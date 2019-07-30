Умер советский разведчик Анатолий Баронин

Баронин трижды был за границей резидентом внешней разведки. Именно он во время работы в Нигерии в 1970-х смог получить информацию о лихорадке Эбола, тогда пробирки с зараженной кровью были срочно направлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал Stern назвал его "выдающимся мастером шпионажа".