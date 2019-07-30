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РИА Новости
Культура

Медики рассказали о состоянии Инны Чуриковой

08:49
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Инна Чурикова . Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему оценивается как тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу 19 июля ее перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.
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Ранее в понедельник директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса, сообщил, что Чурикова чувствует себя хорошо и через день-два выпишется из больницы.
"Она лежит пока в отделении острых эндотоксикозов. Температура вечером была 36,6, утром – 36.5. Состояние пока тяжелое", - сказали в больнице.
В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.
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КультураИнна ЧуриковаМосква
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