Медики рассказали о состоянии Инны Чуриковой

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему оценивается как тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.

Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу 19 июля ее перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.

Ранее в понедельник директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса, сообщил, что Чурикова чувствует себя хорошо и через день-два выпишется из больницы.

"Она лежит пока в отделении острых эндотоксикозов. Температура вечером была 36,6, утром – 36.5. Состояние пока тяжелое", - сказали в больнице.