МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанного рейса Red Wings из Симферополя прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее представители перевозчика заявили агентству, что 29 июля рейс WZ-306 из Симферополя в Москву был задержан из-за технической неисправности воздушного судна Airbus A321. Резервный борт вылетел во вторник утром.
"Авиакомпания доставила 172 пассажиров, включая 19 детей, рейса WZ-306 в Москву, в 07.31 (время московское). Пассажиры чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в международном аэропорту Симферополя представители авиакомпании Red Wings работали с пассажирами, оказывали услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, включая размещение в гостинице, предлагали горячее питание, напитки, семьям с детьми - размещение в комнате матери и ребенка.
8 августа 2018, 08:00ТуризмКак получить компенсацию за задержку рейса
Авиакомпания Red Wings приносит извинения пассажирам рейса за причиненные неудобства, добавили в пресс-службе.