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РИА Новости

Пассажиры задержанного рейса Red Wings из Симферополя прибыли в Москву

08:42
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанного рейса Red Wings из Симферополя прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее представители перевозчика заявили агентству, что 29 июля рейс WZ-306 из Симферополя в Москву был задержан из-за технической неисправности воздушного судна Airbus A321. Резервный борт вылетел во вторник утром.
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"Авиакомпания доставила 172 пассажиров, включая 19 детей, рейса WZ-306 в Москву, в 07.31 (время московское). Пассажиры чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в международном аэропорту Симферополя представители авиакомпании Red Wings работали с пассажирами, оказывали услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, включая размещение в гостинице, предлагали горячее питание, напитки, семьям с детьми - размещение в комнате матери и ребенка.
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Авиакомпания Red Wings приносит извинения пассажирам рейса за причиненные неудобства, добавили в пресс-службе.
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МоскваСимферопольОбщество
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