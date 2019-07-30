МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанного рейса Red Wings из Симферополя прибыли в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Ранее представители перевозчика заявили агентству, что 29 июля рейс WZ-306 из Симферополя в Москву был задержан из-за технической неисправности воздушного судна Airbus A321. Резервный борт вылетел во вторник утром.

"Авиакомпания доставила 172 пассажиров, включая 19 детей, рейса WZ-306 в Москву, в 07.31 (время московское). Пассажиры чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в международном аэропорту Симферополя представители авиакомпании Red Wings работали с пассажирами, оказывали услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, включая размещение в гостинице, предлагали горячее питание, напитки, семьям с детьми - размещение в комнате матери и ребенка.