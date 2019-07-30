Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Борт, принадлежавший армейской авиации страны и выполнявший тренировочный полет, разбился в ночь на вторник в городе Равалпинди. При этом пострадали несколько домов.
По последним данным, погибли 19 человек, в том числе два пилота. Еще 16 получили ранения.
Причины инцидента не сообщаются.
Live video of #Pakistan aviation aircraft crash. Five persons including two pilots die in the crash.#Aircrash pic.twitter.com/9aP0zfFSxk— Major RS Shekhawat , Veteran (@ShekhawatMajor) 30 июля 2019 г.