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РИА Новости

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

08:40
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Борт, принадлежавший армейской авиации страны и выполнявший тренировочный полет, разбился в ночь на вторник в городе Равалпинди. При этом пострадали несколько домов.
По последним данным, погибли 19 человек, в том числе два пилота. Еще 16 получили ранения.
Причины инцидента не сообщаются.
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ПакистанРавалпиндиВ мире
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