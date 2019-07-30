В Бурятии паводок размыл дамбу

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Паводок размыл защитную дамбу в селе Улекчин Закаменского района Бурятии, есть угроза жилым домам и соцобъектам, сообщил в социальной сети Паводок размыл защитную дамбу в селе Улекчин Закаменского района Бурятии, есть угроза жилым домам и соцобъектам, сообщил в социальной сети Facebook глава республики Алексей Цыденов.

"В Закаменском районе размыта защитная дамба в селе Улекчин в восьми участках (общая протяженность размывов 1175 метров), есть угроза затопления жилых домов, объектов социального назначения, республиканской дороги. В селе Улекчин разрушены два пролета пешеходного моста. …Размывается дамба в селе Санага. Угроза затопления жилых домов в двух местах, дамба города Закаменск в районе улицы Больничная, жилого дома Юбилейная 8, улица Горняцкая, в районе заправки, в районе автомобильного моста через реки Модонкуль. Размыта дорога перед селом Усановка, размыв берега реки Хуртагинка при въезде в селе Хуртага", - говорится в сообщении.

Цыденов сообщил, что в республике сложная ситуация из-за обильных осадков. В Джидинском, Закаменском районах в связи с выходом из берегов реки Джида многие населенные пункты отрезаны от транспортного сообщения. Кроме того, подтоплены села Большой Куналей Тарбагатайского района и Эрхирик Заиграевского района, есть угроза подтопления жилых домов в селах Улекчин, Санага, а также райцентра Закаменского района. Подтоплены дороги в Селенгинском районе.