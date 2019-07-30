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РИА Новости

На Камчатке ученые обеспокоены планами по разработке торфа у нерестовых рек

08:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июл – РИА Новости. Камчатские ученые обеспокоены планами по разработке месторождения торфа в Усть-Большерецком районе вблизи рек, где нерестится лосось, сообщает пресс-служба ассоциации рыбопромышленников "Река Большая". Местные власти заявляют, что никакой угрозы при реализации проекта для биоресурсов нет.
"Проект разработки Митогинского месторождения торфа в Усть-Большерецком районе вызывает обеспокоенность рыбохозяйственной науки и должен пройти всестороннюю оценку на наличие угроз и рисков для водных биоресурсов Камчатки", - приводит пресс-служба ассоциации слова директора Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Нины Шпигальской.
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По данным ассоциации, проект разработки Митогинского месторождения предусматривает, что менее чем в семи километрах от нерестовых рек появится карьер размером 10 на 10 километров, будет построен завод по переработке сырья, а также порт в районе мыса Левашова для вывоза продукции в Китай. Потенциальным инвестором выступает компания из КНР, готовая вложить в разработку торфяников, строительство завода и порта порядка 200 миллиардов рублей.
Власти Усть-Большерецкого района подтверждают планы по реализации проекта, при этом отмечая, что строительство порта и разработка торфяников это два разных проекта. Более того, глава района, вопреки опасениям учёных, уверен, что производство никак не отразится на популяции лосося.
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"Проект предполагает строительство завода по переработке ТБО и торфа Митогинского месторождения. Даже если после разработки месторождений появятся небольшие локальный болотные котлованы, вода из которых будет попадать в нерестовые речки, это не страшно. Торф Митогинского месторождения особенный – он не имеет включений вулканических выбросов, а значит, и вредных остатков не будет", - рассказал РИА Новости глава Усть-Большерецкого района Константин Деникеев.
По его словам, добыча торфа и его дальнейшая переработка даст Усть-Большерецкому району новые экологичные дешевые источники энергии. Деникеев также опровергает информацию о том, что торф планируется вывозить в Китай, отмечая, что на данный момент ввозить сырьё в эту страну запрещено законом.
Между тем, по мнению ученых, этот проект не может быть реализован, поскольку не прошёл всестороннего изучения. До настоящего времени в КамчатНИРО не поступало никаких соответствующих документов. Власти Усть-Большерецка уверяют, что такие исследования будут проведены "когда проект получит развитие".
Впрочем, представителям администрации пока не удалось убедить в своей правоте местных рыбопромышленников. По мнению председателя ассоциации рыбопромышленников "Река Большая" Эмиля Шайхова, добыча торфа приведёт к тому, что "весь Усть-Большерецкий район останется без рыбы".
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