Глава Приангарья заверил, что Байкальский ЦБК не несет экологической угрозы

КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Ситуация с накопителями отходов производства от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области стабильная и не представляет экологической угрозы, прохождение второй волны паводка находится под контролем властей, цитирует главу Приангарья Сергея Левченко пресс-служба губернатора и областного правительства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова написала , что в результате повторного наводнения в Иркутской области в Байкал уже в ближайшее время могут попасть вещества, которые способны уничтожить экосистему озера. Так, по словам специалиста, наибольшую угрозу для Байкала представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который был закрыт в 2013 году. Но отходы от его работы до сих пор хранятся в огромных ямах (картах) на южном побережье озера. Эти отходы состоят из золы, а также вещества шлам-лигнин, которое образуется в процессе производства целлюлозы. Примерный объем отходов составляет 5 миллионов тонн.

"То, что касается карт-накопителей БЦБК в Байкальске, сегодня там ситуация стабильная. Экологической угрозы нет", - заявил Левченко.

По его словам, вода в реках Слюдянского района уже пошла на спад. По городу Байкальску приняты все меры для того, чтобы остановить потоки, которые заливали микрорайон Гагарина. Остановлен размыв берега реки Харлахты. По федеральной трассе через Байкальск движение открыто для автомобилей весом не более 12 тонн.

Левченко отметил, что из населенных пунктов и дачных поселков вдоль пойм рек Олха и Иркут в Шелеховском районе была проведена эвакуация жителей. Свои дома покинули свыше 150 человек. Прошла эвакуация детей из детских оздоровительных лагерей. Ситуация на данный момент там стабильная. Вода пошла на спад.