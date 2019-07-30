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РИА Новости

Глава Приангарья заверил, что Байкальский ЦБК не несет экологической угрозы

08:17
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Ситуация с накопителями отходов производства от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области стабильная и не представляет экологической угрозы, прохождение второй волны паводка находится под контролем властей, цитирует главу Приангарья Сергея Левченко пресс-служба губернатора и областного правительства.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова написала, что в результате повторного наводнения в Иркутской области в Байкал уже в ближайшее время могут попасть вещества, которые способны уничтожить экосистему озера. Так, по словам специалиста, наибольшую угрозу для Байкала представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который был закрыт в 2013 году. Но отходы от его работы до сих пор хранятся в огромных ямах (картах) на южном побережье озера. Эти отходы состоят из золы, а также вещества шлам-лигнин, которое образуется в процессе производства целлюлозы. Примерный объем отходов составляет 5 миллионов тонн.
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"То, что касается карт-накопителей БЦБК в Байкальске, сегодня там ситуация стабильная. Экологической угрозы нет", - заявил Левченко.
По его словам, вода в реках Слюдянского района уже пошла на спад. По городу Байкальску приняты все меры для того, чтобы остановить потоки, которые заливали микрорайон Гагарина. Остановлен размыв берега реки Харлахты. По федеральной трассе через Байкальск движение открыто для автомобилей весом не более 12 тонн.
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Левченко отметил, что из населенных пунктов и дачных поселков вдоль пойм рек Олха и Иркут в Шелеховском районе была проведена эвакуация жителей. Свои дома покинули свыше 150 человек. Прошла эвакуация детей из детских оздоровительных лагерей. Ситуация на данный момент там стабильная. Вода пошла на спад.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков, началась вторая волна паводка.
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Паводок в Иркутской областиБайкалСергей ЛевченкоИркутская областьРоссияОбщество
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