ФАС выявила нарушения при закупке палаток для лагеря в Хабаровском крае

Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса"Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса"Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. При закупке палаток для лагеря туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае был нарушен федеральный закон о конкуренции, сообщается на При закупке палаток для лагеря туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае был нарушен федеральный закон о конкуренции, сообщается на сайте краевого управления ФАС.

Как уточняется, при проверке служба обнаружила, что между заказчиком и организациями, участвующими в аукционе на право оказания услуг по питанию, проживанию, организации работы палаточного лагеря участников всероссийского молодежного форума "Амур", было заключено антиконкурентное соглашение.

Возбуждено дело против правительства Хабаровского края, КГАУ "Дом молодежи", ООО "Экстрим Сервис" и ООО "Флагман".

Трагедия в лагере "Холдоми"

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей, еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.

Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.