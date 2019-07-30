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РИА Новости

ФАС выявила нарушения при закупке палаток для лагеря в Хабаровском крае

07:19
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса"Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплексаХолдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса"Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 30 июл — РИА Новости. При закупке палаток для лагеря туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае был нарушен федеральный закон о конкуренции, сообщается на сайте краевого управления ФАС.
Как уточняется, при проверке служба обнаружила, что между заказчиком и организациями, участвующими в аукционе на право оказания услуг по питанию, проживанию, организации работы палаточного лагеря участников всероссийского молодежного форума "Амур", было заключено антиконкурентное соглашение.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
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Трагедия в лагере "Холдоми"

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей, еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.
Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.
Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.
СК возбудил уголовное дело. Арестованы Эдуард Новгородцев, начальник отдела надзора и профилактических работ ГУ МЧС по Хабаровскому краю, Виталий Бурлаков, руководитель фирмы, владеющей лагерем, и директор "Холдоми" Максим Кузнецов.
Пожар в Хабаровском крае
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеФедеральная антимонопольная служба РФХабаровский крайПроисшествия
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