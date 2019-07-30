Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy

По мнению автора статьи, для сдерживания России следующему американскому президенту придется найти способ заставить ее бояться Соединенные Штаты, чтобы Москва прекратила "действовать безнаказанно". Однако в то же время Вашингтону следует найти способ получить доверие жителей России, отмечает издание.

Подчеркивается, что россияне якобы ошибочно считают США угрозой, поэтому Вашингтону необходимо не только завоевать уважение президента Владимира Путина, но и доверие будущих поколений россиян хотя бы до такой степени, чтобы они не воспринимали американскую политику как угрозу.

Автор материала выразил мнение, что США следует прибегнуть к улучшению публичной дипломатии, чтобы честно "выражать беспокойство ситуацией с правами человека", при этом не показывая намерения свергнуть российское правительство, а, наоборот, открыто заявляя, что у Вашингтона такого умысла нет.