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РИА Новости

Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

07:13
19038
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
По мнению автора статьи, для сдерживания России следующему американскому президенту придется найти способ заставить ее бояться Соединенные Штаты, чтобы Москва прекратила "действовать безнаказанно". Однако в то же время Вашингтону следует найти способ получить доверие жителей России, отмечает издание.
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Подчеркивается, что россияне якобы ошибочно считают США угрозой, поэтому Вашингтону необходимо не только завоевать уважение президента Владимира Путина, но и доверие будущих поколений россиян хотя бы до такой степени, чтобы они не воспринимали американскую политику как угрозу.
Автор материала выразил мнение, что США следует прибегнуть к улучшению публичной дипломатии, чтобы честно "выражать беспокойство ситуацией с правами человека", при этом не показывая намерения свергнуть российское правительство, а, наоборот, открыто заявляя, что у Вашингтона такого умысла нет.
Однако, по мнению публициста, даже при соблюдении этих правил США не смогут добиться смены "агрессивной" внешней политики Москвы в одночасье, а отход от нынешней динамики в отношениях между двумя странами в долгосрочной перспективе потребует долгосрочные же усилия.
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Популярные комментарии
еще один деятель живущий в сказке
30 июля, 07:44
Shadow Zerro
2700000
Очередной бред. России страх, ха-ха. 😁
30 июля, 07:33
ТЧТатьяна Чувилова
2410000
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