Музей-заповедник "Тарханы" под Пензой в год посещают до 290 тысяч туристов

ПЕНЗА, 30 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Государственный лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", который во вторник отмечает свое 80-летие, ежегодно посещают 270-290 тысяч человек, в основном школьники, сообщила РИА Новости заместитель директора музея Надежда Потапова.

"В прошлом году у нас было 280 тысяч посетителей. В 2017 году - приблизительно столько же. У нас примерно 270 тысяч - 290 тысяч, цифра колеблется", - сказала собеседница агентства, уточнив, что за первое полугодие этого года музей посетили около 100 тысяч человек, что примерно соответствуют аналогичному периоду прошлого года.

По ее словам, показатель посещаемости стабильный, и в основном за счет школьников.

"Едут со всей России, как ни странно, несмотря на то, что мы находимся далеко - и из Красноярска, и из Перми, и из Курска, из Волгоградской области. Ну Самара, Саратов, Ульяновск, Тамбов, Саранск - это уже наше близкое, я даже их не беру во внимание", - отметила Потапова, добавив, что, помимо российских туристов, в музей приезжают гости из Белоруссии.

По ее словам, иностранные группы студентов, обучающихся в Пензенском государственном университете, постоянно посещают музей. "В прошлом году у нас была группа из Германии, пенсионеры, которые приехали специально в музей, у нас ночевали, два дня у нас были. Группа более 10 человек", - рассказала она.

Потапова сообщила, что музей пока не планирует вводить экскурсии на иностранных языках из-за дефицита кадров.

"Осуществить такие планы очень сложно. Это село, сельская инфраструктура, и тем, кто знает языки, тут скучно, поэтому с кадрами у нас большая проблема. Мы можем найти садоводов, шоферов, но мы не можем найти научных сотрудников, мы не можем найти экскурсоводов. Кто жил в селе и приехал сюда работать, никакой проблемы не испытывает и не видит проблемы. Городских не завлечешь", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, особый интерес у посетителей усадьбы вызывает барский дом, но главное, что привлекает их, это имя Лермонтова.

"Я думаю, что усадьба привлекает именем Лермонтова, потому что те, кто приезжает, задаются актуальными вопросами, как же его воспитывали, почему он стал таким, почему у него был такой хороший вкус, почему он разбирался в искусстве, почему он так изысканно и по последней моде одет был, почему он так относился к женщинам, к друзьям, к бабушке, почему такая любовь к русскому народу, вообще к России, что способствовало такому воспитанию, такому созданию этого молодого человека", - рассказала она, добавив, что почти все находят ответы на свои вопросы.

По словам Потаповой, в день празднования 80-летия музея в "Тарханах" пройдет конная карусель - одно из излюбленных развлечений дворянской молодежи лермонтовских времен. "В карусели участвовал Лермонтов, будучи офицером в Петербурге вместе с Карамзиными, поэтому у нас это развлечение воссоздано... 30 июля у нас опять будет карусель в день рождения музея. На лошадях будут амазонки XIX века, а лошади под музыку XIX века будут выполнять какие-то фигуры: и "мельница", и по кругу ходят, и по оси вращаются", - отметила она.