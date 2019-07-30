Музей-заповедник "Тарханы" под Пензой в год посещают до 290 тысяч туристов

ПЕНЗА, 30 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Государственный лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", который во вторник отмечает свое 80-летие, ежегодно посещают 270-290 тысяч человек, в основном школьники, сообщила РИА Новости заместитель директора музея Надежда Потапова.
"В прошлом году у нас было 280 тысяч посетителей. В 2017 году - приблизительно столько же. У нас примерно 270 тысяч - 290 тысяч, цифра колеблется", - сказала собеседница агентства, уточнив, что за первое полугодие этого года музей посетили около 100 тысяч человек, что примерно соответствуют аналогичному периоду прошлого года.
По ее словам, показатель посещаемости стабильный, и в основном за счет школьников.
"Едут со всей России, как ни странно, несмотря на то, что мы находимся далеко - и из Красноярска, и из Перми, и из Курска, из Волгоградской области. Ну Самара, Саратов, Ульяновск, Тамбов, Саранск - это уже наше близкое, я даже их не беру во внимание", - отметила Потапова, добавив, что, помимо российских туристов, в музей приезжают гости из Белоруссии.
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По ее словам, иностранные группы студентов, обучающихся в Пензенском государственном университете, постоянно посещают музей. "В прошлом году у нас была группа из Германии, пенсионеры, которые приехали специально в музей, у нас ночевали, два дня у нас были. Группа более 10 человек", - рассказала она.
Потапова сообщила, что музей пока не планирует вводить экскурсии на иностранных языках из-за дефицита кадров.
"Осуществить такие планы очень сложно. Это село, сельская инфраструктура, и тем, кто знает языки, тут скучно, поэтому с кадрами у нас большая проблема. Мы можем найти садоводов, шоферов, но мы не можем найти научных сотрудников, мы не можем найти экскурсоводов. Кто жил в селе и приехал сюда работать, никакой проблемы не испытывает и не видит проблемы. Городских не завлечешь", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, особый интерес у посетителей усадьбы вызывает барский дом, но главное, что привлекает их, это имя Лермонтова.
16 октября 2014, 18:56КультураУченые не доказали наличие шотландских корней у ЛермонтоваСогласно распространенной версии, Лермонтовы ведут свой род от Георга Лермонта, выходца из Шотландии, взятого в плен при осаде крепости Белой и затем осевшего в России. Фамилия Лермонт - одна из старейших шотландских фамилий, первые упоминания о которой относятся к 13 веку.
"Я думаю, что усадьба привлекает именем Лермонтова, потому что те, кто приезжает, задаются актуальными вопросами, как же его воспитывали, почему он стал таким, почему у него был такой хороший вкус, почему он разбирался в искусстве, почему он так изысканно и по последней моде одет был, почему он так относился к женщинам, к друзьям, к бабушке, почему такая любовь к русскому народу, вообще к России, что способствовало такому воспитанию, такому созданию этого молодого человека", - рассказала она, добавив, что почти все находят ответы на свои вопросы.
По словам Потаповой, в день празднования 80-летия музея в "Тарханах" пройдет конная карусель - одно из излюбленных развлечений дворянской молодежи лермонтовских времен. "В карусели участвовал Лермонтов, будучи офицером в Петербурге вместе с Карамзиными, поэтому у нас это развлечение воссоздано... 30 июля у нас опять будет карусель в день рождения музея. На лошадях будут амазонки XIX века, а лошади под музыку XIX века будут выполнять какие-то фигуры: и "мельница", и по кругу ходят, и по оси вращаются", - отметила она.
Поэт Михаил Лермонтов в усадьбе "Тарханы" провел фактически половину жизни - с полугода до 14 лет, оставшись сиротой на попечении бабушки, которая считалась зажиточной помещицей. Здесь же он и был захоронен. Государственный лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" в селе Лермонтово Пензенской области был образован 30 июля 1939 года и во вторник отмечает свое 80-летие.