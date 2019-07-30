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РИА Новости

Пассажиров отмененного рейса из Крыма отправили в Москву резервным бортом

07:06
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
Самолет Airbus A321 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Red Wings отправил резервным бортом пассажиров отмененного ранее рейса Симферополь-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Рейс wz306, который должен был вылететь из Симферополя в Москву 29 июля, был отменен по техническим причинам, сказали в пресс-службе. Там уточнили, что речь идёт о самолёте Airbus A321.
Представитель перевозчика отметил, что выполняется совмещенный рейс Red Wings на Boeing 777-200.
"Рейс wz9310 с пассажирами задержанного рейса 306 вылетел в Москву в 5.45 (мск)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Red Wings.
Red Wings отмечает, что пассажиры задержанного ранее рейса обслуживались в соответствии с Федеральными авиационными правилами, им было предложено размещение в гостиницах, горячее питание и напитки.
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Airbus A321МоскваСимферопольRed Wings AirlinesПроисшествия
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