Пассажиров отмененного рейса из Крыма отправили в Москву резервным бортом

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Red Wings отправил резервным бортом пассажиров отмененного ранее рейса Симферополь-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Рейс wz306, который должен был вылететь из Симферополя в Москву 29 июля, был отменен по техническим причинам, сказали в пресс-службе. Там уточнили, что речь идёт о самолёте Airbus A321.

Представитель перевозчика отметил, что выполняется совмещенный рейс Red Wings на Boeing 777-200.

"Рейс wz9310 с пассажирами задержанного рейса 306 вылетел в Москву в 5.45 (мск)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Red Wings.