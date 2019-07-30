Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров, сообщает Лесопожарный центр.

Сейчас в регионе зафиксировано 99 очагов возгорания на площади 1 042 434 гектаров, 80 из них находятся в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров.

Накануне МЧС объявило, что на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным спасателей, возгорание переходит и на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Как ранее сообщил первый замминистра ведомства Александр Чуприян, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов, причем их площадь увеличивается.