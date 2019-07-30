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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

07:04
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© РИА Новости / Александр КряжевСмог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
© РИА Новости / Александр Кряжев
КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров, сообщает Лесопожарный центр.
Сейчас в регионе зафиксировано 99 очагов возгорания на площади 1 042 434 гектаров, 80 из них находятся в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров.
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Накануне МЧС объявило, что на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным спасателей, возгорание переходит и на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
Как ранее сообщил первый замминистра ведомства Александр Чуприян, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов, причем их площадь увеличивается.
Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но дым распространяется и "качество жизни" в некоторых селах и городах ухудшается, добавил он.
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Красноярский крайПроисшествия
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Лес жгут преднамеренно, что бы потом продать китайцам, как пал.ЗА ЭТО НАДО СУДИТЬ!
30 июля, 07:19
Aleksei Zaharov
3300003
че как маленькие, операция Ы в действии. пожар уничтожит все улики. или можно существенно завысить потери, а потом по тихому продать "сгоревший" лес.
30 июля, 07:37
Сергей
2800001
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