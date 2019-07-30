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РИА Новости

Эксперт объяснил снижение продуктивности пчел в красноярской тайге

07:00
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПасека. Архивное фото
Пасека. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Продуктивность пчел в тайге Красноярского края, попадающей в зону задымления от лесных пожаров, снизилась, сообщил РИА Новости представитель заповедника "Столбы" Иван Кириллов.
"Смог, образовавшийся от лесных пожаров, безусловно, влияет на животный мир. На фоне задымления активность снижается. По информации пчеловодов, которые работают в зоне контроля заповедника, солнечная активность снижается и сбор нектара пчелами снижается", - сказал Кириллов.
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Он также отметил, что крупные животные заранее успевают уйти от пожара и не страдают непосредственно от огня. Однако в результате миграции они оказываются рядом с местами обитания человека. Это, в свою очередь, может быть опасно для людей. Ранее в заповеднике сообщали о риске выхода людей к людям из-за пожаров.
Сибирь, а также другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. Петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на утро 29 июля подписали более 285 тысяч человек. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса.
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