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РИА Новости

В России предложили заблокировать BlaBlaCar

06:42
12037
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В России в очередной раз выступили с предложением заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar и иные популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов.
С соответствующей инициативой, как пишет газета "Известия", выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Письмо за подписью его председателя Ильи Зотова 25 июля направлено в Государственную думу.
Машинист в кабине высокоскоростного поезда
22 июля, 19:50
Наказан машинист, который провез клиента BlaBlaCar в кабине поезда
ООП предложило сформировать черный список сайтов, которые позволяют забронировать и приобрести билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.
В законодательстве предлагается предусмотреть создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их на основании того, что они осуществляют "продажи товаров и услуг, угрожающие безопасности граждан".
Организация составила собственный список, куда внесла 229 сайтов. По мнению ООП, они реализуют билеты нелегальных автоперевозчиков. Помимо BlaBlaCar, в него попали "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на сайтах OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связном.Трэвел" и многих другие.
Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что предложение поступило в Госдуму и будет рассмотрено на осенней сессии.
Владимир Путин по итогам заседания Госсовета 26 июня поручил кабинету министров до 1 декабря 2020 года обеспечить создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок с целью снижения на рынке доли нелегальных перевозчиков.
24 июня, 12:08
Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Предыдущие попытки запретить BlaBlaCar

В сентябре 2017 года Тимашевский районный суд Краснодарского края признал запрещенной к распространению в России информацию на сайте BlaBlaCar. Он обосновал свое решение тем, что посредством этого ресурса осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения".
Сайт на основании этого вердикта должны были заблокировать. Однако в декабре того же года вышестоящий Краснодарский краевой суд отменил решение Тимашевского суда.
Ирина Ахматова
31 декабря 2018, 17:41
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Спустя год межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" также подала иск о запрете деятельности сервиса BlaBlaCar.
Истцы заявили, что водители используют сервис BlaBlaCar, чтобы избежать уплаты налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров. Также они отмечали, что рынок автобусных перевозок несет огромный ущерб ввиду нерентабельности.
Ответчиками выступали Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО "Кисловодский Автовокзал" и ООО "Комьюто Рус". К иску присоединились 27 индивидуальных предпринимателей и компаний.
В ноябре 2018 года Таганский суд Москвы вернул иск без рассмотрения в связи с неподсудностью.
BlaBlaCar вышел на российский рынок в 2014 году, он стал одним из крупнейших сервисов карпулинга. В России сосредоточены свыше 15 миллионов пользователей сервиса, общий размер аудитории сервиса — 65 миллионов.
10 июня, 11:41
Гендиректор BlaBlaCar рассказал, чем отличаются клиенты в России
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Обсудить 51
BlaBlaCarГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Правильное решение с запретом, должен быть официальный перевозчик, который будет следить за своим автопарком, за водителями, да и в случае чего, можно к нему обратиться с претензией. А эти ежесекундные фирмочки, сделаны не для людей, а лишь бы денег по быстрому нарубить.
30 июля, 07:14
oostan.maksim
108100164
Я так понимаю, если депутата госдумы мама или жена попросит подвезти ее до магазина или работы, то депутат ответит: Нет, есть муниципальный транспорт, такси наконец, а моя машина не оборудована кассовым аппаратом.
30 июля, 07:00
aalekseevan
741301174
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