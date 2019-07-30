В России предложили заблокировать BlaBlaCar

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В России в очередной раз выступили с предложением заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar и иные популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов.

С соответствующей инициативой, как пишет газета "Известия" , выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Письмо за подписью его председателя Ильи Зотова 25 июля направлено в Государственную думу.

ООП предложило сформировать черный список сайтов, которые позволяют забронировать и приобрести билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.

В законодательстве предлагается предусмотреть создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их на основании того, что они осуществляют "продажи товаров и услуг, угрожающие безопасности граждан".

Организация составила собственный список, куда внесла 229 сайтов. По мнению ООП, они реализуют билеты нелегальных автоперевозчиков. Помимо BlaBlaCar, в него попали "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на сайтах OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связном.Трэвел" и многих другие.

Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что предложение поступило в Госдуму и будет рассмотрено на осенней сессии.

Владимир Путин по итогам заседания Госсовета 26 июня поручил кабинету министров до 1 декабря 2020 года обеспечить создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок с целью снижения на рынке доли нелегальных перевозчиков.

Предыдущие попытки запретить BlaBlaCar

В сентябре 2017 года Тимашевский районный суд Краснодарского края признал запрещенной к распространению в России информацию на сайте BlaBlaCar. Он обосновал свое решение тем, что посредством этого ресурса осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения".

Сайт на основании этого вердикта должны были заблокировать. Однако в декабре того же года вышестоящий Краснодарский краевой суд отменил решение Тимашевского суда.

Спустя год межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" также подала иск о запрете деятельности сервиса BlaBlaCar.

Истцы заявили, что водители используют сервис BlaBlaCar, чтобы избежать уплаты налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров. Также они отмечали, что рынок автобусных перевозок несет огромный ущерб ввиду нерентабельности.

Ответчиками выступали Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО "Кисловодский Автовокзал" и ООО "Комьюто Рус". К иску присоединились 27 индивидуальных предпринимателей и компаний.

В ноябре 2018 года Таганский суд Москвы вернул иск без рассмотрения в связи с неподсудностью.