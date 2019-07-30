Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся почти до десяти метров

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области. 19 июля 2019

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне поднялся еще на 60 сантиметров, достигнув почти десяти метров, сообщается на Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне поднялся еще на 60 сантиметров, достигнув почти десяти метров, сообщается на сайте городской администрации.

Как сообщалось ранее, уровень воды в реке уже превысил критическую отметку в семь метров.

"Уровень воды в реке Ия на 10.00 (5.00 мск) 30 июля составил 990 сантиметров (+25)", - говорится в сообщении.

В Тулуне объявлено штормовое предупреждение. Как сообщается на сайте администрации города, в ближайшие двое суток прогнозируется повышения уровня воды до 1150 сантиметров и затопление населенных пунктов в пойме реки.