В Приморье контрабандисты попытались вывезти 15 тысяч особей трепанга

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Пограничники и таможенники Приморья задержали на границе с Китаем автобус, в котором в тайнике были спрятаны 15 тысяч особей сушеного дальневосточного трепанга и дериваты животных, сообщает региональное пограничное УФСБ РФ.

Контрабанду пресекли в автомобильном пункте пропуска "Турий Рог".

"В ходе досмотра одного из пассажирских автобусов, оформлявшихся на выезд за границу, совместный наряд обнаружил тайник с дериватами и водными биоресурсами, который был оборудован в технологической полости под крылом заднего колеса. В 11 мешках, спрятанных в укромном месте, оказалось порядка 15 тысяч особей сушеного дальневосточного трепанга, 14 желчных пузырей и 28 клыков диких животных", - говорится в сообщении.

Стоимость только трепанга составляет порядка 1,5 миллиона рублей, указали в ведомстве.

Управлявший автобусом иностранец утверждал, что не имеет отношения к контрабанде. Изъятые дериваты направлены на экспертизу в Центр "Амурский тигр", проводится проверка.