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РИА Новости

В Приморье контрабандисты попытались вывезти 15 тысяч особей трепанга

06:28
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкТрепанг. Архивное фото
Трепанг. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Пограничники и таможенники Приморья задержали на границе с Китаем автобус, в котором в тайнике были спрятаны 15 тысяч особей сушеного дальневосточного трепанга и дериваты животных, сообщает региональное пограничное УФСБ РФ.
Контрабанду пресекли в автомобильном пункте пропуска "Турий Рог".
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"В ходе досмотра одного из пассажирских автобусов, оформлявшихся на выезд за границу, совместный наряд обнаружил тайник с дериватами и водными биоресурсами, который был оборудован в технологической полости под крылом заднего колеса. В 11 мешках, спрятанных в укромном месте, оказалось порядка 15 тысяч особей сушеного дальневосточного трепанга, 14 желчных пузырей и 28 клыков диких животных", - говорится в сообщении.
Стоимость только трепанга составляет порядка 1,5 миллиона рублей, указали в ведомстве.
Управлявший автобусом иностранец утверждал, что не имеет отношения к контрабанде. Изъятые дериваты направлены на экспертизу в Центр "Амурский тигр", проводится проверка.
Трепанг находится на грани полного истребления из-за своих целебных свойств. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами. Блюда из трепанга популярны в азиатской кухне. Этот моллюск занесен в Красную книгу Российской Федерации, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока.
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