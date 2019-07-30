Эксперт спрогнозировал последствия снятия ограничений ЕЦБ на продажу золота

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не продлевать соглашение, ограничивающее продажи золота не повлияет на рынок драгоценных металлов, он стал ликвиднее и устойчивее, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

По его словам, рынок уже не такой, каким был 20 лет назад, и решение ЕЦБ было логичным, так как, начиная с 2012 года, продажи золота со стороны ЦБ еврозоны были минимальны и несущественны.

Европейский центральный банк в июле принял решение в этом сентябре впервые с 1999 года не продлевать соглашение, которое ограничивало Центробанки региона в объемах продаж золота. В соглашении участвует 21 государственный европейский банк, изначально оно преследовало цели по стабилизации рынка золота, когда многие банки продавали запасы золота.

"Как справедливо отмечается в заявлении ЕЦБ, центральные банки сейчас существуют в иной парадигме, чем десять лет назад - она предполагает наращивание своих резервов в золоте, а не продажу. При этом нельзя исключать, что со временем ситуация изменится, чему может послужить растущий бюджетный дефицит в ряде европейских экономик (Италия, Франция), который может покрываться, например, как раз за счет резервов", - отметил Антонов.

Продажа золота в больших объемах, теоретически, может дестабилизировать рынок этого металла и негативно сказаться на цене, как это было в начале 2000-х, когда распродавал резервы Банк Англии. "Но сегодня это, скорее всего, будет нивелировано за счет покупок металла другими ЦБ, например, России и Китая", - добавил эксперт.