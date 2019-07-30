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РИА Новости

Эксперт спрогнозировал последствия снятия ограничений ЕЦБ на продажу золота

06:18
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки. Архивное фото
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) не продлевать соглашение, ограничивающее продажи золота не повлияет на рынок драгоценных металлов, он стал ликвиднее и устойчивее, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
По его словам, рынок уже не такой, каким был 20 лет назад, и решение ЕЦБ было логичным, так как, начиная с 2012 года, продажи золота со стороны ЦБ еврозоны были минимальны и несущественны.
Европейский центральный банк в июле принял решение в этом сентябре впервые с 1999 года не продлевать соглашение, которое ограничивало Центробанки региона в объемах продаж золота. В соглашении участвует 21 государственный европейский банк, изначально оно преследовало цели по стабилизации рынка золота, когда многие банки продавали запасы золота.
"Как справедливо отмечается в заявлении ЕЦБ, центральные банки сейчас существуют в иной парадигме, чем десять лет назад - она предполагает наращивание своих резервов в золоте, а не продажу. При этом нельзя исключать, что со временем ситуация изменится, чему может послужить растущий бюджетный дефицит в ряде европейских экономик (Италия, Франция), который может покрываться, например, как раз за счет резервов", - отметил Антонов.
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Продажа золота в больших объемах, теоретически, может дестабилизировать рынок этого металла и негативно сказаться на цене, как это было в начале 2000-х, когда распродавал резервы Банк Англии. "Но сегодня это, скорее всего, будет нивелировано за счет покупок металла другими ЦБ, например, России и Китая", - добавил эксперт.
По данным World Gold Council (WGC), в первом квартале текущего года, как и в течение всего 2018 года, основной движущей силой спроса на золото были официальные покупки центральными банками. В частности, в первом квартале покупки выросли на 68% до 145,5 тонны. ЦБ РФ в 2018 году закупил 273,7 тонны золота (+15%), а в первом полугодии 2019 года его резервы в золоте уже выросли на 96,42 тонны, и на 1 июля составляли 2208,35 тонны.
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