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РИА Новости

Экологи опасаются за судьбу самой маленькой косатки из "китовой тюрьмы"

06:10
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© Фото : ВНИРОВторой этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Специалисты общественной организации "Эковахта Сахалина" призвали жителей Сахалина снять фото и видео при встрече с самой маленькой выпущенной из "китовой тюрьмы" косаткой Александрой, за судьбу которой экологи опасаются.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Во Всероссийском НИИ океанографии (ВНИРО) сообщили, что эта группа разделилась - две старшие особи ушли далеко в море, а младшая – Александра - осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода. Специалисты организовали наблюдение за ней.
Позже ученые сообщили, что Александра находится у берегов Сахалина, в заливе Байкал, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров. Спутниковая метка у косатки сообщает о том, что животное также достигло Шантарских островов. Экологи сообщали о беспокойстве за судьбу этой косатки, так как она уже выпрашивала рыбу у рыбаков недалеко от места выпуска.
По данным "Эковахты", 30 июля Александра была в Северном заливе, на севере полуострова Шмидта.
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"Очень важно выяснить, передвигается она в одиночку или уже присоединилась к группе диких косаток, и подходит ли она к людям и просит ли рыбу. Очень важно сфотографировать ее и снять на видео. И очень важно не кормить эту косатку рыбой", - говорится в сообщении организации на ее странице в Facebook.
Экологи отмечают, что кормление с рук приучит косатку выпрашивать пищу у людей - так она не научится охотиться сама. Александра небольшая по размерам, может очень близко подходить к людям в лодках, высовывая рядом голову из воды. На задней части спинного плавника у нее укреплен спутниковый маячок с антенной.
"Пожалуйста, если вы увидите такую косатку, то постарайтесь ее сфотографировать и снять на видео", - отмечают экологи. Они просят распространить эту информацию среди рыбаков Охинского района Сахалина, а фото и видео отправлять руководителю "Эковахты".
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Косатка из китовой тюрьмы
6 июля, 08:42
Опубликовано видео освобождения косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
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СахалинОбщество
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