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РИА Новости

Пушков ответил на заявление Помпео о вмешательствах России в выборы в США

06:08
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия несколько раз вмешивалась в американские выборы.
В ходе выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне госсекретаря спросили, сомневается ли он в том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году. "Нет. И в те, которые были до того, и до того, и еще до того. И в выборы 2018 года", - сказал Помпео.
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Пушков отметил, что Помпео живет в "зазеркалье", объяснив, что Россия не могла поддерживать никого из предыдущих кандидатов в президенты США, потому что для Москвы это было бы невыгодно.

"По словам Помпео, Россия вмешивалась в выборы в США аж с 2008 г.! Он только не пояснил, на чьей стороне - Обамы или Маккейна с Ромни? Ибо поддержать эту парочку ястребов было бы странным, да и с Обамой нам оказалось не по пути. Зазеркалье, одним словом. Pompeo in Wonderland", - написал сенатор у себя в Twitter.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, ранее заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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