"Росатом" обоснует конкурентоспособность энергоблока "АЭС будущего"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Разработка в России коммерческого атомного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, который, как считается, должен стать одним из ключевых элементов отечественной атомной энергетики будущего, переходит на новый этап - ведущее проектное предприятие госкорпорации "Росатом" АО "Атомпроект" (Санкт-Петербург) должно будет обосновать конкурентоспособность этого перспективного энергоблока.

Как следует из материалов на сайте закупок Росатома, "Атомпроекту" до ноября нынешнего года надо будет представить результаты анализа технико-экономических показателей энергоблока БН-1200М не только по сравнению с современным российским атомным энергоблоком ВВЭР-ТОИ (предполагающим существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов), но и с альтернативной генерацией. Причем речь идет не только о проекте одного энергоблока БН-1200М, предложенного к строительству на площадке Белоярской АЭС, но и о двухблочной АЭС с такими реакторными установками.

В 2018 году Росатом принял новую стратегию развития отечественной атомной энергетики. Ее базовым положением обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ).

В ЗЯТЦ за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно возрастет топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. То есть тем самым можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики, связанные с небезграничностью запасов природного урана и ростом объемов отработавшего ядерного топлива. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

"Энергоблок будущего"

В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами.

Дальнейшим развитием технологии быстрых натриевых реакторов стала разработка головного коммерческого "быстрого" энергоблока большой мощности. Предприятиями Росатома был подготовлен технический проект реакторной установки БН-1200М электрической мощностью 1200 МВт и материалы проекта энергоблока БН-1200М. На совместном заседании тематических научно-технических советов Росатома в 2017 году было рекомендовано доработать эти документы для улучшения технико-экономических показателей энергоблока и разработать полный комплект проектной документации на головной блок БН-1200М Белоярской АЭС.

Согласно техническому заданию на нынешнюю работу, в числе основных технико-экономических характеристик энергоблока БН-1200М приняты 60-летний срок эксплуатации, 60-месячный срок сооружения от так называемого "первого бетона" до пуска реактора, удельная приведенная стоимость электроэнергии - 2,35 рубля за киловатт-час. Что касается вопросов безопасности, то, согласно проекту, даже при гипотетических тяжелых запроектных авариях не понадобятся эвакуация и отселение населения из районов, прилегающих к атомной станции.

Ранее сообщалось, что решение о строительстве пилотного блока БН-1200М на Белоярской АЭС может быть принято в начале 2020-х годов.