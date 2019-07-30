В Тулуне начали подачу технической воды в дома

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Техническая вода, непригодная для питья и приготовления пищи, подаются в дома жителей Тулуна, попавшего под вторую волну паводка; жителей просят пользоваться бутилированной водой, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

"Администрация Тулуна предупреждает жителей города, что сейчас централизованно идет подача технической воды. Из-за подъема уровня воды в реке коммунальные службы демонтировали оборудование для хлорирования воды в системе водоснабжения. Для питья просят использовать бутилированную воду. Техническая для приготовления пищи не пригодна", - говорится в сообщении.

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По данным мэрии Тулуна, для обеспечения жителей питьевой водой специализированные водораздаточные машины на левобережной части города установлены по следующим адресам: ул. Ленина, 28 (возле кафе "Флагман"), ул. Ленина, 99 (возле т/ц "Вавилон"), возле магазина "Иона" в п. Стекольный, на ул. Ломоносова, 13 (под аркой), на ул. Островского, возле школы № 19. Район маслозавода обслуживает водораздаточная машина МКП "Благоустройство".

На правобережной части города раздача питьевой воды производится по адресам: возле магазина "Березка", на площади возле дома № 8 по ул. Мира, на ул. Горького, 20, на ул. Карбышева, 60, возле магазина "Уют".