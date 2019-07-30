Браудер рассказал о сотрудничестве с кандидатом на пост главы разведки США

Уильям Браудер общается с журналистами после встречи со старшим прокурором Хосе Гринде в Мадриде. 30 мая 2018

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Заочно осужденный в России финансист Уильям Браудер заявил, что кандидат на пост главы разведки США Джон Рэтклифф в прошлом сотрудничал с ним по "делу Магнитского".

"Рэтклифф был одним из наших юристов из фирмы "Эшкрофт" в скандале вокруг Магнитского", - сказал Браудер изданию Politico в понедельник. Он охарактеризовал Рэтклиффа как "исключительно умного" человека, который "не строит иллюзий насчет России" и является "компетентным профессионалом, заслуживающим уважения".

Президент Дональд Трамп выдвинул конгрессмена Рэтклиффа на пост директора национальной разведки США. Если его утвердит сенат, Рэтклифф будет координировать деятельность 17 американских спецслужб, занимающихся разведкой, включая Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление, военную разведку и другие ведомства.

Рэтклифф в 2009 году работал в лоббистской фирме бывшего генпрокурора Джона Эшкрофта, которую Браудер нанял для ведения дела в Нью-Йорке, из которого впоследствии выросла инициатива принятия "закона Магнитского". Закон был принят в 2012 году и предусматривает введение санкций против российских чиновников, которые, по мнению США, нарушают права человека или участвуют в коррупции. Позже действие "закона Магнитского" было распространено на другие страны мира.

Браудер не стал распространяться о том, какие конкретные услуги оказывал ему Рэтклифф. "Я могу сказать только, что он высококлассный профессионал, высоко квалифицированный и понимающий, что происходит в России, вследствие работы по делу Магнитского", - заявил Браудер.

Рэтклифф в 2018 году избрался на третий срок в конгресс от штата Техас. Он является членом комитета сената по разведке. Трамп объявил о выдвижении Рэтклиффа на высокий пост через несколько дней после того, как тот отчитал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на слушаниях в конгрессе за недостатки в ведении "российского расследования".

Уильям Браудер - международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд заявил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.