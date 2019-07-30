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РИА Новости

В Гонконге демонстранты нарушили работу метро в час пик

05:18
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© REUTERS / Tyrone SiuПротесты в Гонконге. 27 июля 2019
Протесты в Гонконге. 27 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Противники законопроекта об экстрадиции нарушили работу станций метро в Гонконге, блокируя отъезд поездов в час пик, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Сообщается, что протестующие встают в линию между дверями вагонов и таким образом не позволяют поездам отходить. Пассажиры, одетые в отличительную для демонстрантов черную одежду, начали блокировать двери в 07.30 по местному времени (02.30 мск). На некоторых станциях задержки продолжаются уже два часа, на платформах скопилось много людей, так как акция проходит в утренний час пик, когда жители города едут на работу.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.
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