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РИА Новости

В США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России

05:09
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Крис ван Холлен предлагают прописать в военном бюджете США возможность расширенных санкций за "вмешательство в выборы" против энергетического, банковского и оборонного сектора России, но только в случае, если такое вмешательство установят в будущем.
Соответствующее письмо к профильным комитетам сенаторы опубликовали в понедельник.
Палата представителей и сенат сейчас занимаются согласованием обширного оборонного бюджета. В нем могут быть прописаны нормы, не относящиеся непосредственно к обороне.
Рубио и ван Холлен указывают, что в версии военного бюджета, которая рассматривается палатой представителей, содержится поправка Брэда Шермана и Максин Уотерс. В ней предлагается уже сейчас запретить американским фирмам торговать российским суверенным долгом. Также поправка требует от национальной разведки в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в эти выборы, и в случае каких-либо сомнений на этот счет в разведке или конгрессе автоматически продлевать санкции против суверенного долга.
"Хотя поправка Шермана и Уотерс — это шаг в правильном направлении, мы считаем, что ее нужно изменить и укрепить", - заявляют сенаторы. Они отмечают, что из-за хорошей фискальной дисциплины российского бюджета влияние санкций против суверенных долговых обязательств России будет ограниченным - у нее, в частности, небольшой суверенный долг, сбалансированный бюджет и большие резервы иностранной валюты.
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"Кроме того, заявляя, что санкции будут последствием за будущее вмешательство, мы создадим более значительный эффект сдерживания, чем если будем наказывать заранее", - считают сенаторы Рубио и ван Холлен.
В связи с этим они предлагают вводить санкции против суверенного долга только в том случае, если будет установлено повторное вмешательство в выборы со стороны России. При этом Рубио и ван Холлен требуют предусмотреть за то же "вмешательство" дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики.
Также предлагается включить в пакет санкции против "олигархов и высокопоставленных политических фигур", которые, по мнению нацразведки США, могли бы стоять за вмешательством в выборы. Все эти положения входят в предложенный сенаторами законопроект об усилении санкций, известный под аббревиатурой DETER. Этот законопроект пока не получил хода в конгрессе.
США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году, Москва это категорически опровергает.
Роберт Мюллер
24 марта, 08:00
"Русское расследование" в США закончилось. Стартует Украингейт
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Марко РубиоСенат СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Чем больше санкций ,тем лучше для олигархов,прижученная власть экономически не состоятельна,с ней дело иметь никто не будет,только местная полуворовская шайка крупного бизнеса будет потихоньку захватывать власть у обнищавшего правительства и диктовать условия.Гос.капитализм будет превращаться монопольноолигархический,с плановой экономикой будет конец.
30 июля, 05:55
nnatasha.alimova
13010010
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