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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо открыли завод по производству металлоконструкций

05:06
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Алеппо. Архивное фото
Вид на Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АЛЕППО (Сирия), 30 июл - РИА Новости. Завод "Катаржи" по производству металлоконструкций открыли в крупнейшем промышленном районе Алеппо Шейх Наджар.
Район Шейх Наджар был практически полностью разрушен в ходе боев за Алеппо. После его освобождения от террористов компания "Катаржи" первой смогла открыть производство здесь около четырех месяцев назад. Завод был построен с нуля, первоначально на нем работали 15 человек, а объемы производимой продукции составляли 20 тонн в месяц. Сейчас здесь трудятся более 250 человек, которые производят до 200 тонн продукции в месяц.
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"Все рабочие, которые здесь работают, - либо инженеры, либо подготовленные нашими специалистами в центре переподготовки. У нас есть специальные курсы в городе для тех, кто хочет освоить новую профессию. Эти курсы совершенно бесплатные, любой может к нам прийти. Ведут их специалисты мирового уровня: после наших курсов работник знает порой больше, чем инженер", - рассказал журналистам главный технолог "Катаржи Групп" Саллах Битар.
По его словам, в первую очередь руководство старается трудоустроить возвращающихся в страну беженцев. При этом программа переподготовки кадров оказалась настолько эффективной, что здесь было принято решение обучать не только металлургов, но и специалистов других рабочих профессий.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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