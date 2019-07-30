Число жертв крушения самолета в Пакистане возросло до 19, сообщают СМИ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число жертв потерпевшего крушение на северо-востоке Пакистана военного самолета возросло до 19 человек, еще 16 получили ранения, сообщает местный телеканал Число жертв потерпевшего крушение на северо-востоке Пакистана военного самолета возросло до 19 человек, еще 16 получили ранения, сообщает местный телеканал Dunya News

Ранее сообщалось о 12 погибших, среди которых были два пилота и три члена экипажа.

Отмечается, что среди погибших есть местные жители. Пострадавшие были доставлены в больницу.