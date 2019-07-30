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РИА Новости

Число жертв крушения самолета в Пакистане возросло до 19, сообщают СМИ

04:48
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число жертв потерпевшего крушение на северо-востоке Пакистана военного самолета возросло до 19 человек, еще 16 получили ранения, сообщает местный телеканал Dunya News.
Ранее сообщалось о 12 погибших, среди которых были два пилота и три члена экипажа.
Отмечается, что среди погибших есть местные жители. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Самолет, принадлежавший армейской авиации Пакистана, потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. Он выполнял тренировочный полет. После падения воздушное судно загорелось, и огонь перенесся на несколько близлежащих домов. Причины крушения не сообщаются.
Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
27 июля, 14:32
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
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